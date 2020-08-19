Корабли ВМФ России сопроводили трубоукладчик для достройки «Северного потока-2»

Судно «Академик Черский» - единственное в России, способное достроить газопровод «Северный поток-2» в водах Дании в соответствии с требованиями местных властей. Во время перехода из Владивостока в Балтийское море оно несколько раз меняло пункт назначения. Вопреки ожиданием, трубоукладчик не пошёл через Суэцкий канал, а обогнул африканский континент. Перед заходом в Балтийское море судно и вовсе указало Владивосток конечной точкой маршрута.

Изначально эксперты предполагали, что судно может пойти вдоль арктического побережья России, по Северному морскому пути. Попов со своей стороны рассказал о столкновении геополитических интересов нескольких стран в арктическом регионе, упомянув о необходимости обеспечить безопасность российского сектора Арктики.

