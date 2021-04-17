Корабли Каспийской флотилии завершили переход в Чёрное море

«В рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения 15 кораблей Каспийской флотилии, в том числе три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения совершают межфлотский переход из Каспийского в Чёрное море», — цитирует сообщение пресс-службы RT.

Отряд кораблей Каспийской флотилии перешел под юрисдикцию Черноморского флота 16 апреля. В дальнейшем они будут участвовать также в зачетных морских учениях, пишет Газета.ru.

Ранее пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби заявил, что корабли военно-морских сил США «на регулярной основе» заходят в Черном море и намерены дальше продолжать проводить подобные операции. Об этом сообщает ТАСС.