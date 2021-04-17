В Пентагоне заявили о намерении регулярно заходить в Черном море
Корабли военно-морских сил США "на регулярной основе" заходят в Черном море и намерены дальше продолжать проводить подобные операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.
По словам главы Минобороны, США проводили операции в Черном море "на рутинной основе". Однако он не ответил на вопрос журналистки относительно отмены отправки двух кораблей ВМС США в Черное море, о котором ранее сообщала Турция.
Кирби добавил, что не говорит о будущих операциях, однако напомнил, что ранее американские суда наших неоднократно заходили в Черное море. Кирби заявил, что ведомство заявит об этом тогда, когда сможет. Он отказался комментировать сообщения из Турции.
По словам главы Минобороны, ему ничего не известно об активно действующих сейчас подразделениях ВМС США в этом регионе.
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