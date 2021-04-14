СМИ: США отменили отправку своих кораблей в Черное море
Посольство США в Анкаре уведомило МИД Турции, что проход двух военных кораблей через пролив Босфор в Черное море не состоится. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в турецком ведомстве.
Источник агентства заявил, что прибытие кораблей отменено и турецкий МИД об этом уведомлен. Военные суда США должны были находиться в Черном море с 14-15 апреля до 4-5 мая.
Официальный представитель Минобороны США Джон Кирби подтвердил это решение и отметил, что данная операция носит "рутинный характер". По словам Кирби, действия флота США остаются в рамках конвенции Монтрё.
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» прокомментировал возможность появления американцев в Черном море. По его словам, это "не повод для войны".
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