Военно-морскому флоту РФ передали новейший ракетный корвет «Меркурий»
Новейший ракетный корвет «Меркурий» проекта 20380 был передан «Северной верфью» Военно-морскому флоту (ВМФ) РФ, сообщает пресс-служба предприятия.
В сообщении говорится, что приёмный акт государственных испытаний корабля подписал председатель комиссии государственной приёмки капитан первого ранга Виктор Иванов.
«После утверждения акта главнокомандующий ВМФ Николай Евменов назначит дату подъёма военно-морского флага на корвете», - добавили в пресс-службе.
Ранее на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге спустили на воду дизель-электрическую подлодку «Можайск», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru