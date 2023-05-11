Военно-морскому флоту РФ передали новейший ракетный корвет «Меркурий»

Новейший ракетный корвет «Меркурий» проекта 20380 был передан «Северной верфью» Военно-морскому флоту (ВМФ) РФ, сообщает пресс-служба предприятия.

Назначены командующие Балтийского и Тихоокеанского флотов

В сообщении говорится, что приёмный акт государственных испытаний корабля подписал председатель комиссии государственной приёмки капитан первого ранга Виктор Иванов.

«После утверждения акта главнокомандующий ВМФ Николай Евменов назначит дату подъёма военно-морского флага на корвете», - добавили в пресс-службе.

Ранее на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге спустили на воду дизель-электрическую подлодку «Можайск», сообщает RT.

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Фото: stat.mil.ru
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