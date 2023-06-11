Корабль «Приазовье» отразил атаку украинских катеров в Черном море

Корабль «Приазовье» Черноморского флота России отразил атаку шести украинских морских быстроходных катеров. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

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Атака на российский корабль произошла в ночь на 11 июня. Экипаж «Приазовья» уничтожил все шесть катеров.

Отмечается, что нападение произошло в 300 километрах юго-восточнее Севастополя. Пострадавших нет, корабль не поврежден.

«Корабль «Приазовье» Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач», - заявили в Минобороны.

Три украинских беспилотных быстроходных катера 24 мая атаковали российский корабль «Иван Хурс». Экипаж отразил атаку, передает «Радиоточка НСН».

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