Черноморский флот начал учения в Севастополе

Силы Черноморского флота России начали противодиверсионные учения в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава города Михаил Развожаев.

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Флот проводит учения по противоподводно-диверсионному обеспечению (ППДО), уточнил губернатор. По его словам, в городе все спокойно.

Развожаев ранее сообщил, что житель Севастополя сбил квадрокоптер подручными средствами. Инцидент произошел во внутригородском муниципальном образовании Инкерман, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Военные УченияЧерноморский Флот РФСевастополь

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