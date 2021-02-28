Корабль Черноморского флота впервые зашёл в Порт-Судан в Красном море

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» зашёл в Порт-Судан в Красном море. Это событие произошло впервые в новейшей российской истории, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

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Отмечается, что в Порт-Судане создадут пункт материально-технического обеспечения ВМФ России для оборонительных целей.

«Фрегат «Адмирал Григорович» Черноморского флота совершил визит в Порт-Судан, где по соглашению Российской Федерации и Республики Судан будет создан пункт материально-технического обеспечения Военно-Морского Флота России. Корабль Черноморского флота впервые совершил заход в Порт-Судан в новейшей истории России», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на фрегате пополнят материальные запасы, а команда сможет отдохнуть «после участия в многонациональном военно-морском учении «АМАН-2021» (AMAN-2021) в Аравийском море».

Напомним, соглашение о создании в Судане пункта обеспечения российского ВМФ президент России Владимир Путин поручил подписать в ноябре 2020 года.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Мальгавко
ТЕГИ:СуданЧерноморский Флот РФКорабли
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