Корабль Черноморского флота впервые зашёл в Порт-Судан в Красном море
Фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» зашёл в Порт-Судан в Красном море. Это событие произошло впервые в новейшей российской истории, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.
Отмечается, что в Порт-Судане создадут пункт материально-технического обеспечения ВМФ России для оборонительных целей.
«Фрегат «Адмирал Григорович» Черноморского флота совершил визит в Порт-Судан, где по соглашению Российской Федерации и Республики Судан будет создан пункт материально-технического обеспечения Военно-Морского Флота России. Корабль Черноморского флота впервые совершил заход в Порт-Судан в новейшей истории России», — говорится в сообщении.
Уточняется, что на фрегате пополнят материальные запасы, а команда сможет отдохнуть «после участия в многонациональном военно-морском учении «АМАН-2021» (AMAN-2021) в Аравийском море».
Напомним, соглашение о создании в Судане пункта обеспечения российского ВМФ президент России Владимир Путин поручил подписать в ноябре 2020 года.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+11 359 / сут.
Умерли
86 122+379 / сут.
Выздоровели
3,8 млн+12 391 / сут.
- Заболевшую коронавирусом народную артистку Лядову перевели в реанимацию
- Корабль Черноморского флота впервые зашёл в Порт-Судан в Красном море
- Тихановская назвала срок ухода Лукашенко с поста президента Белоруссии
- Курс биткоина снизился до уровня трехнедельных значений
- Лукашенко-младший покатался на лыжах с отцом и Путиным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru