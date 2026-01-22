Четыре младенца заболели в Нидерландах после употребления смеси Nestle

В Нидерландах зафиксированы четыре случая заболевания младенцев после употребления детской молочной смеси швейцарской компании Nestle. Об этом сообщает телеканал RTL Nieuws со ссылкой на данные, предоставленные самой компанией.

По данным вещателя, у детей после приема смеси наблюдались симптомы, включая диарею и рвоту. В компании при этом заявили, что прямая причинно-следственная связь между заболеванием младенцев и употреблением продукции официально подтверждена не была.