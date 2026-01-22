Четыре младенца заболели в Нидерландах после употребления смеси Nestle
В Нидерландах зафиксированы четыре случая заболевания младенцев после употребления детской молочной смеси швейцарской компании Nestle. Об этом сообщает телеканал RTL Nieuws со ссылкой на данные, предоставленные самой компанией.
По данным вещателя, у детей после приема смеси наблюдались симптомы, включая диарею и рвоту. В компании при этом заявили, что прямая причинно-следственная связь между заболеванием младенцев и употреблением продукции официально подтверждена не была.
В свою очередь потребительская организация Foodwatch сообщила о десятках обращений от родителей из различных европейских стран, которые также связывают ухудшение состояния детей с детскими смесями Nestle. В одном из случаев в Нидерландах почти шестимесячный ребенок заболел вскоре после перехода на новую смесь Little Steps. Врачи предположили, что причиной могла стать бактерия Bacillus cereus, способная вызывать пищевые отравления.
Именно возможное присутствие этой бактерии ранее стало основанием для глобального отзыва части продукции Nestle. В России 6 января Роспотребнадзор ввел временный запрет на ввоз ряда детских сухих смесей компании из-за риска наличия цереулида, передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru