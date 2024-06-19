Концерн KNDS построит для Украины 54 колесных гаубицы

Франко-германский оборонный концерн KNDS объявил, что по заказу Украины будут выпущены 54 колёсных гаубицы.

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В пресс-службе предприятия уточнили, что речь идёт о гаубицах RCH 155 калибра 155 мм.

Кроме того, в текущем году концерн построит для Украины 78 САУ CAESAR.

Ранее Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи, в который вошли 10 танков Leopard 1A5 и системы ПВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Мельников
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