Концерн KNDS построит для Украины 54 колесных гаубицы
19 июня 202416:08
Франко-германский оборонный концерн KNDS объявил, что по заказу Украины будут выпущены 54 колёсных гаубицы.
В пресс-службе предприятия уточнили, что речь идёт о гаубицах RCH 155 калибра 155 мм.
Кроме того, в текущем году концерн построит для Украины 78 САУ CAESAR.
Ранее Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи, в который вошли 10 танков Leopard 1A5 и системы ПВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru