«Калашников» досрочно выполнил гособоронзаказ по ракетам для ЗРК «Стрела-10»

«Продукция, входящая в перечень особо востребованных образцов вооружения и военной техники, изготовлена и отгружена заказчику по двум государственным контрактам раньше установленных сроков», — отмечается в сообщении.

Ракета 9М333 используется в ЗРК «Стрела-10» и его модификациях. Снаряд предназначен для поражения низколетящих самолетов, вертолетов, беспилотников, крылатых ракет при различных помехах.

Ранее в концерне «Калашников» заявили, что снайперская винтовка Чукавина прошла квалификационные испытания, оружие запустят в серийное производство, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

