«Калашников» досрочно выполнил гособоронзаказ по ракетам для ЗРК «Стрела-10»
Концерн «Калашников» поставил Минобороны зенитные управляемые ракеты 9М333 для комплекса ближнего действия «Стрела-10», предприятие досрочно выполнило гособоронзаказ 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба концерна.
«Продукция, входящая в перечень особо востребованных образцов вооружения и военной техники, изготовлена и отгружена заказчику по двум государственным контрактам раньше установленных сроков», — отмечается в сообщении.
Ракета 9М333 используется в ЗРК «Стрела-10» и его модификациях. Снаряд предназначен для поражения низколетящих самолетов, вертолетов, беспилотников, крылатых ракет при различных помехах.
Ранее в концерне «Калашников» заявили, что снайперская винтовка Чукавина прошла квалификационные испытания, оружие запустят в серийное производство, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru