«Калашников» нарастил производство спецтехники на 45%

Как отметили в концерне, в прошлом году успешно выполнили поставки изделий «Вихрь-1» и «Стрела», узлов и блоков управляемых артиллерийских снарядов. Также были проведены работы по освоению новой высокоточной техники.

«Объем производства в дивизионе спецтехники увеличился на 45%. Заключен крупный экспортный контракт на поставку управляемых ракет "Вихрь-1" в адрес дружественного государства», — указали в пресс-службе.

Ранее «Калашников» сообщил о передаче в Минобороны первой серийной партии снайперских винтовок Чукавина, напоминает RT.

