«Калашников» нарастил производство спецтехники на 45%

Концерн «Калашников» в 2023 году на 45% нарастил производство в дивизионе спецтехники. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

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Как отметили в концерне, в прошлом году успешно выполнили поставки изделий «Вихрь-1» и «Стрела», узлов и блоков управляемых артиллерийских снарядов. Также были проведены работы по освоению новой высокоточной техники.

«Объем производства в дивизионе спецтехники увеличился на 45%. Заключен крупный экспортный контракт на поставку управляемых ракет "Вихрь-1" в адрес дружественного государства», — указали в пресс-службе.

Ранее «Калашников» сообщил о передаче в Минобороны первой серийной партии снайперских винтовок Чукавина, напоминает RT.

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Фото: t.me/kalashnikovnews
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