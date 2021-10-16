Контр-адмирал назвал действия эсминца Chafee ВМФ США провокацией
Контр-адмирал в отставке, Герой России Всеволод Хмыров считает провокацией действия американского эсминца Chafee в Японском море являются провокацией. Его комментарий опубликовала Газета.ru.
«Это только провокация и никак по-другому. Провокационное противостояние. Военно-морской флот России осуществляет обычную деятельность по охране территориальных вод, и то, что эти провокации периодически по всем морям наблюдаются, — это характеристика особенностей сегодняшней дипломатии», — заявил Всеволод Хмыров.
По его словам, корабль ВМФ США выполнил опасные маневры и поменял направление движение в тот момент, когда российский корабль «Адмирал Трибуц» приблизился на 60 метров.
«Командир принимает решение, исходя из тех возможностей, которые у него есть. Используется и корпус корабля, и при необходимости оружие. Но в мирное время горячая фаза менее желательна, а такие вещи, как опасное маневрирование, оно часто применялось», — цитируют контр-адмирала «Известия».
Напомним, в командовании Тихоокеанского флота Соединенных Штатов утверждают, что действия эсминца ВМС США Chafee в Японском море во время инцидента с противолодочным кораблем России полностью соответствовали международному праву.
Ранее, в пятницу, американский эсминец приблизился к территориальным водам РФ, предприняв попытку пересечения госграницы. Большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» не допустил нарушения российских рубежей. В Минобороны РФ заявили о нарушении американским эсминцем международных правил предупреждения столкновения судов в море, а также межправительственного соглашения России и США о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним. Оборонное ведомство вызвало американского военного атташе.
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