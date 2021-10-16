ВМС США: Эсминец Chafee в Японском море не нарушал международное право

«Хотя Россия распространила уведомление морякам и летчикам в данной акватории позднее, в момент взаимодействия данное уведомление не действовало. Все действия Chafee осуществлялись в полном соответствии с международным правом и порядком», — цитирует заявление ТАСС.

В ВМС США добавили, что Штаты «продолжат летать, плавать и действовать там, где это позволяет международное право».

Тихоокеанский флот подчеркнул, что эсминец «проводил рутинные операции в международных водах Японского моря», а взаимодействие судна с российским кораблем класса «Удалой» было «безопасным и профессиональным».

Напомним, в пятницу американский эсминец приблизился к территориальным водам РФ, предприняв попытку пересечения госграницы. Большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» не допустил нарушения российских рубежей. В Минобороны РФ заявили о нарушении американским эсминцем международных правил предупреждения столкновения судов в море, а также межправительственного соглашения России и США о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним. Оборонное ведомство вызвало американского военного атташе.

