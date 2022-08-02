Конашенков заявил, что 56-й бригада ВСУ попала под украинский артобстрел
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что батальон 56-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал под украинский артобстрел, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По его словам, в результате отступавший батальон был практически полностью ликвидирован.
«Понесший значительные потери в районе населённого пункта Пески 21-й батальон 56-й мотопехотной бригады ВСУ в ходе отступления в район населенного пункта Водяное подвергся артиллерийскому обстрелу украинских войск и практически полностью ликвидирован», - уточнил он.
Ранее Конашенков заявил, что Воздушно-космические силы (ВКС) России высокоточным оружием уничтожили до 250 наемников в районе украинского города Николаев, пишут «Известия».
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