Конашенков заявил, что 56-й бригада ВСУ попала под украинский артобстрел

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что батальон 56-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал под украинский артобстрел, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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По его словам, в результате отступавший батальон был практически полностью ликвидирован.

«Понесший значительные потери в районе населённого пункта Пески 21-й батальон 56-й мотопехотной бригады ВСУ в ходе отступления в район населенного пункта Водяное подвергся артиллерийскому обстрелу украинских войск и практически полностью ликвидирован», - уточнил он.

Ранее Конашенков заявил, что Воздушно-космические силы (ВКС) России высокоточным оружием уничтожили до 250 наемников в районе украинского города Николаев, пишут «Известия».

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Фото: wikipedia.org/wiki/FH70
ТЕГИ:СпецоперацияВСУМинобороны РФИгорь Конашенков
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