Командующий ТОФ ушел в отпуск с последующим увольнением в запас
20 апреля 202312:23
Командующий Тихоокеанским флотом ВМФ России адмирал Сергей Авакянц находится в отпуске с последующим увольнением в запас. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ТОФ.
Отмечается, что Авакянц оставит должность командующего флотом, так как достиг предельного возраста нахождения на военной службе.
Ранее стало известно, что Авакянц покинул свой пост. Источники отмечали, что военачальник достиг предельного возраста службы. По данным СМИ, Авакянца сменит нынешний командующий Балтийским флотом адмирал Виктор Лиина.
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20 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru