Командующий ТОФ ушел в отпуск с последующим увольнением в запас

Командующий Тихоокеанским флотом ВМФ России адмирал Сергей Авакянц находится в отпуске с последующим увольнением в запас. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

СМИ: Адмирал Лиина может стать новым командующим Тихоокеанским флотом

Отмечается, что Авакянц оставит должность командующего флотом, так как достиг предельного возраста нахождения на военной службе.

Ранее стало известно, что Авакянц покинул свой пост. Источники отмечали, что военачальник достиг предельного возраста службы. По данным СМИ, Авакянца сменит нынешний командующий Балтийским флотом адмирал Виктор Лиина.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:ОтставкаВМФ РФ

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