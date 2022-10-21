Командующий Северным флотом заявил о нарастании негатива в Арктике
Командующий Северным флотом Александр Моисеев заявил о нарастании негативных тенденций в военно-политической обстановке в российской Арктике.
По его словам, несмотря на относительную стабильность и отсутствие в Арктике реальных вызовов и угроз региональной безопасности, военно-политическая обстановка в регионе на современном этапе характеризуется нарастанием негативных тенденций, сообщили в пресс-службе флота со ссылкой на доклад Моисеева.
Заявление было сделано по итогам встречи адмирала с участниками 62-й конференции Парламентской ассоциации Северо-Запада России.
Ранее американский сенатор Ангус Кинг заявил в интервью телеканалу CNN, что Арктика на фоне глобального потепления может превратиться в потенциальный регион конфликта, в том числе с Россией.
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