Командующий Северным флотом заявил о нарастании негатива в Арктике

Командующий Северным флотом Александр Моисеев заявил о нарастании негативных тенденций в военно-политической обстановке в российской Арктике.

По его словам, несмотря на относительную стабильность и отсутствие в Арктике реальных вызовов и угроз региональной безопасности, военно-политическая обстановка в регионе на современном этапе характеризуется нарастанием негативных тенденций, сообщили в пресс-службе флота со ссылкой на доклад Моисеева.

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Заявление было сделано по итогам встречи адмирала с участниками 62-й конференции Парламентской ассоциации Северо-Запада России.

Ранее американский сенатор Ангус Кинг заявил в интервью телеканалу CNN, что Арктика на фоне глобального потепления может превратиться в потенциальный регион конфликта, в том числе с Россией.


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ТЕГИ:Северный ФлотАнтарктика
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