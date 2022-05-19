Рогозин: ракета «Сармат» способна уничтожить половину берега континента
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что российская ракета «Сармат» способна уничтожить половину берегу континента, который «может не понравиться российским властям своей агрессивной политикой». Об этом сообщает РИА Новости.
Как утверждает Рогозин, у США нет таких систем, которые успели бы среагировать на заход «Сармата» в космос.
«Сармат» призван заменить самую тяжелую в мире стратегическую советскую ракету «Воевода».
Ранее бывший начальник Зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что «Сармат» - современная ракета, которой пока ничего не могут противопоставить противники России.
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