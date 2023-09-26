Командующий Черноморским флотом РФ присутствовал на коллегии Минобороны

Командующий Черноморским флотом РФ Виктор Соколов присутствовал на коллегии Минобороны, сообщает ТАСС.

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Соответствующее видео было распространено российским оборонным ведомством. Уточняется что коллегия состоялась 26 сентября.

Таким образом Минобороны опровергло заявления украинских пабликов, в которых говорилось о гибели командующего.

Ранее украинские силы нанесли ракетный удар по Севастополю, в результате атаки было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Полегенько
ТЕГИ:ЗаседаниеМинобороны РФЧерноморский Флот РФ

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