Командующий Черноморским флотом РФ присутствовал на коллегии Минобороны
26 сентября 202313:52
Командующий Черноморским флотом РФ Виктор Соколов присутствовал на коллегии Минобороны, сообщает ТАСС.
Соответствующее видео было распространено российским оборонным ведомством. Уточняется что коллегия состоялась 26 сентября.
Таким образом Минобороны опровергло заявления украинских пабликов, в которых говорилось о гибели командующего.
Ранее украинские силы нанесли ракетный удар по Севастополю, в результате атаки было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru