Генерал Суровикин объявился в Африке с делегацией Минобороны РФ
Генерал Сергей Суровикин объявился в Африке в составе делегации Минобороны России.
Фотографии с бывшим командующим Объединенной группировкой войск в зоне спецоперации были опубликованы в соцсетях алжирской мечети Абд аль-Хамида Бен Бадиса.
В комментарии к снимкам говорится, что высокопоставленную российскую делегацию, которая посетила Великую мечеть, принял имам.
Источник Коммерсанта отметил, что поездка Суровикина в Алжир может говорить о сохраняющемся к нему доверии на самом высоком уровне.
Ранее генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин заявил, что Суровикину «нашли другую должность», однако пока генерал некоторое время «будет в отпуске», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru