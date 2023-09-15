Генерал Суровикин объявился в Африке с делегацией Минобороны РФ

Фотографии с бывшим командующим Объединенной группировкой войск в зоне спецоперации были опубликованы в соцсетях алжирской мечети Абд аль-Хамида Бен Бадиса.

В комментарии к снимкам говорится, что высокопоставленную российскую делегацию, которая посетила Великую мечеть, принял имам.

Источник Коммерсанта отметил, что поездка Суровикина в Алжир может говорить о сохраняющемся к нему доверии на самом высоком уровне.

Ранее генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин заявил, что Суровикину «нашли другую должность», однако пока генерал некоторое время «будет в отпуске», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».