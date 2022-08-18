Командир запорожского ополчения: Украина занижает свои потери
Украина значительно занижает свои потери в рамках специальной военной операции России, в ходе боевых действий погибли уже около 200 тысяч украинских силовиков. Об этом заявил один из лидеров запорожского ополчения, командир отряда «Троя» Владимир Новиков в беседе с РИА Новости.
«Это мое сугубое мнение, думаю, порядка 200 тысяч "двухсотых" (погибших. — НСН)», — рассказал Новиков.
По словам военного, число раненых украинских солдат, «которые уже не вернутся в строй», превышает 300 тысяч, указывает RT. Командир отряда отметил, что такие данные взяты из различных источников, пишет Ura.ru.
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