Командир запорожского ополчения: Украина занижает свои потери

Украина значительно занижает свои потери в рамках специальной военной операции России, в ходе боевых действий погибли уже около 200 тысяч украинских силовиков. Об этом заявил один из лидеров запорожского ополчения, командир отряда «Троя» Владимир Новиков в беседе с РИА Новости.