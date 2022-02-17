В Баренцевом море корабли Северного флота провели учение по противовоздушной обороне

Корабли Северного флота приняли участие в учении по противовоздушной обороне в Баренцевом море. Об этом сообщили в Минобороны.

В Баренцевом море начались учения Северного флота

«В рамках учения отрабатывались задачи по отражению атак средств воздушного нападения условного противника группировкой надводных кораблей во взаимодействии с истребительной авиацией флота», — отмечается в сообщении ведомства.

Ранее в четверг около 20 боевых кораблей Каспийской флотилии вышли из Махачкалы в Каспийское море, напоминает RT. Суда примут участие в плановом командно-штабном учении.

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ФОТО: РИА Новости/Олег Ласточкин
ТЕГИ:УченияСеверный ФлотБаренцево Море
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