«Князь Владимир» выстрелил из-под воды «Булавой»

В оборонном ведомстве также отметили, что полет ракеты прошел в штатном режиме, учебно-боевые блоки прибыли на полигон «Кура» в запланированное время, передает RT.

Подводная лодка «Князь Владимир» — первая, созданная по модернизированному проекту 955А «Борей-А». Ее главные отличия от субмарин из серии классического «Борея» - уменьшенная шумность, возможностями маневрирования, а также увеличенное время погружения. На вооружение ВМФ РФ подводная лодка поступит уже в декабре 2019 года, сообщает Ura.ru.

