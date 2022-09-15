Китайский аналитик заявил, что завершение конфликта на Украине зависит от ситуации «на земле»

«Когда же закончится этот конфликт, оказавший глубокое влияние на Европу и мир? Этот вопрос волнует всех, потому что чем дольше он будет продолжаться, тем больше он будет влиять на ситуацию в регионе, мировую экономику, жизнь людей, и все надеются, что он закончится как можно скорее», — отметил эксперт в беседе с РИА Новости.

Чэнь Хаоян указал, что Украина отказывается вести прямые переговоры с Россией. Для достижения конечной точки конфликта и перехода к следующему этапу операции необходимо кардинальное изменение ситуации на поле боя, пишет Ura.ru.

«Исход третьего этапа, вероятно, определит направление фронта в российско-украинском конфликте, что в конечном итоге может способствовать началу переговоров, что приведет к скорейшему завершению этого конфликта», — подчеркнул аналитик.

