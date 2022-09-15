Китайский аналитик заявил, что завершение конфликта на Украине зависит от ситуации «на земле»
Завершение конфликта на Украине зависит от ситуации «на земле», появление перспектив урегулирования возможно после завершения третьего этапа российской спецоперации. Об этом заявил старший научный сотрудник аналитического центра «Тайхэ» Чэнь Хаоян.
«Когда же закончится этот конфликт, оказавший глубокое влияние на Европу и мир? Этот вопрос волнует всех, потому что чем дольше он будет продолжаться, тем больше он будет влиять на ситуацию в регионе, мировую экономику, жизнь людей, и все надеются, что он закончится как можно скорее», — отметил эксперт в беседе с РИА Новости.
Чэнь Хаоян указал, что Украина отказывается вести прямые переговоры с Россией. Для достижения конечной точки конфликта и перехода к следующему этапу операции необходимо кардинальное изменение ситуации на поле боя, пишет Ura.ru.
«Исход третьего этапа, вероятно, определит направление фронта в российско-украинском конфликте, что в конечном итоге может способствовать началу переговоров, что приведет к скорейшему завершению этого конфликта», — подчеркнул аналитик.
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