Китай направил к Тайваню 10 кораблей и 45 самолётов
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) продолжила осуществлять военно-морские и воздушные операции в районе Тайваньского пролива, сообщает пресс-служба Минобороны острова.
По данным ведомства, китайская армия направила к Тайваню 10 военных кораблей, а также 45 самолётов, 16 из которых пересекли так называемую «срединную линию» в проливе.
Ранее армия Китая приступила к масштабным военным учениям с боевыми стрельбами, которые пройдут в шести районах в акватории вокруг Тайваня. Центральное телевидение КНР подчеркнуло, что маневры являются ответом на визит на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,7 млн+16 325 / сут.
Умерли
383 тыс.+60 / сут.
Выздоровели
18,1 млн+13 092 / сут.
- Политолог рассказал, когда Европа открыто поддержит Россию
- Серена Уильямс завершит теннисную карьеру после US Open
- Россия запретила ввоз сельхозпродукции из Молдавии
- В Минздраве Крыма заявили о пяти пострадавших в результате взрывов в Новофёдоровке
- Twitter заблокировал англоязычный аккаунт МИД РФ
- Телеканалы РФ начали вещание в Бердянске
- Китай направил к Тайваню 10 кораблей и 45 самолётов
- Эвакуация объявлена в Сакском районе Крыма после взрывов на аэродроме. Видео
- «Бедность и алкоголизм». Путин отметил проблемы моногородов
- Аксёнов: При взрыве в Новофёдоровке гражданские не пострадали
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru