Китай направил к Тайваню 10 кораблей и 45 самолётов

По данным ведомства, китайская армия направила к Тайваню 10 военных кораблей, а также 45 самолётов, 16 из которых пересекли так называемую «срединную линию» в проливе.

Ранее армия Китая приступила к масштабным военным учениям с боевыми стрельбами, которые пройдут в шести районах в акватории вокруг Тайваня. Центральное телевидение КНР подчеркнуло, что маневры являются ответом на визит на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

