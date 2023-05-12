Телеграм: Грузия летает, ДОВСЕ – пролетает

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9 мая Россия отметила День Победы – 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. По всей стране прошли праздничные мероприятия и акции памяти погибших. Владимир Путин в Москве на Красной площади выступил на военном параде, на который приехали лидеры семи стран: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

«Толкователь» называет День Победы главным российским праздником:

«Это показывают различные социологические опросы, да это и без социологов видно всем, кто живет в России. Тот, кто подвергает сомнению этот день, никогда не получит поддержку народа. Это данность. То, что сегодня Путин на параде на Красной площади сравнивал современную ситуацию на Украине с тремя предыдущими мировыми войнами (если считать, а надо считать, за Нулевую Мировую войны Наполеона), тоже понятно. Россия тогда противостояла и противостоит сейчас Объединенной Европе. С этим тоже никто спорить не может – все факты налицо. Но нынешний конфликт модернизированный – европейцы теперь воюют чужими руками, украинскими (и немного польскими). Большинство россиян воспринимает это так. Можно опять же посмотреть на исследования социологов, но это видно и без их измерений. Тем не менее, каждый год День Победы – это всегда праздник надежды на мир. Предки-победители видели так этот день: "Никогда больше!" Но для достижения этого нужны две стороны. С праздником!»

«Мюсли вслух» комментируют новость о том, что президент Украины Владимир Зеленский отменил празднование Дня Победы в своей стране:

«Никто не удивится, если возглавляемым накокаиненым прохвостом киевский режим со временем объявит, что с евреями Гитлер, конечно, несколько погорячился, но был совершенно прав в том, что (уже тогда!) сражался с русским "империализмом". Поразительно, насколько расширение ЕС на Восток последовательно сопровождается ползучей реабилитацией нацизма. В этом смысле Украина уверенно идет по пути прибалтийских лимитрофов».

«Мараховское время» пишет о предателях:

«Праздновать День Победы – это привилегия. Куча т.н. "соотечественников за рубежом" кастрировала себя и придумала себе объяснялки, когда там начали буквально валить памятники освободителям. Предательство предков всегда жжет, и поэтому они придумали тысячи слов на одну тему, умещающиеся в "такое время щас, ну вы понимаете, мы не можем не * вместе с хозяевами на могилы наших дедов и бабушек". Но деды и бабушки все видят, как и в детстве. Только теперь они не так снисходительны: вы же уже выросли, оправдания больше нет».

«АДЕКВАТ Z» наблюдает за повторением истории:

«Есть у нас как страны и народа такой долг перед потомками и историей: вгонять обратно в ад оскаленного зверя, стремящегося сделать адом все вокруг себя. Прошлого урока зверю хватило на три поколения. Получится ли сейчас вбить в него осиновый кол бесповоротно и навсегда, зависит от каждого из нас. Зверь – тот же самый, некоторые изменения в его элементной базе не меняют его сущности ни на микрон. Мы – те же самые. Обогащенные примером дедов и прадедов и опытом минувших десятилетий. Знающие с той же силой и ясностью, как деды и прадеды, что если не мы, то никто. В том же самом глобальном масштабе. С Днем Победы, наши. Будем достойны своих предков и своих испытаний. Пусть наша страница в общей летописи будет такой, чтобы поколения спустя ее чтили так же, как мы чтим подвиг и величие победителей».

«Книга Носовича» восхищается решением властей Ленобласти:

«Аплодирую находчивости мэрии Ивангорода и администрации Ленинградской области. Они установили гигантский экран на берегу реки Наровы и будут с него показывать жителям Нарвы на другом берегу (80% жителей Нарвы – русские) мероприятия 9 мая в России. Парад Победы на Красной площади, песни Победы, военные фильмы и прочее. В самой Эстонии (естественно) любые публичные мероприятия в период 5-9 мая с советской и российской символикой запрещены. Православной церкви отказано в просьбе провести 9 мая панихиду на военном кладбище Таллина, куда перенесли Бронзового солдата. Полиция и КаПо в русскоязычных регионах северо-востока страны работают в усиленном режиме: рыщут по улицам, ищут георгиевские ленты, красные флаги, символы Z и V. Было официально рекомендовано использовать вместо них жовто-блакитный флаг Украины. Это все жалкая мышиная возня страны, граждане которой занимали первое место в Европе на 100 тысяч жителей по количеству служивших в подразделениях Третьего рейха. Конечно, вся их работа на то, чтобы эстонизировать Нарву, Принаровье (Ида-Вирумаа), одним словом – эстонских русских – проваливалась и проваливается. Не будут русские Нарвы ассоциировать себя с побежденными и разгромленными. Они понесут цветы на место, где стоял советский Т-34».

