Телеграм: Грузия летает, ДОВСЕ – пролетает
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Россия и её Победа
9 мая Россия отметила День Победы – 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. По всей стране прошли праздничные мероприятия и акции памяти погибших. Владимир Путин в Москве на Красной площади выступил на военном параде, на который приехали лидеры семи стран: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.
«Толкователь» называет День Победы главным российским праздником:
«Это показывают различные социологические опросы, да это и без социологов видно всем, кто живет в России. Тот, кто подвергает сомнению этот день, никогда не получит поддержку народа. Это данность. То, что сегодня Путин на параде на Красной площади сравнивал современную ситуацию на Украине с тремя предыдущими мировыми войнами (если считать, а надо считать, за Нулевую Мировую войны Наполеона), тоже понятно. Россия тогда противостояла и противостоит сейчас Объединенной Европе. С этим тоже никто спорить не может – все факты налицо. Но нынешний конфликт модернизированный – европейцы теперь воюют чужими руками, украинскими (и немного польскими). Большинство россиян воспринимает это так. Можно опять же посмотреть на исследования социологов, но это видно и без их измерений. Тем не менее, каждый год День Победы – это всегда праздник надежды на мир. Предки-победители видели так этот день: "Никогда больше!" Но для достижения этого нужны две стороны. С праздником!»
«Мюсли вслух» комментируют новость о том, что президент Украины Владимир Зеленский отменил празднование Дня Победы в своей стране:
«Никто не удивится, если возглавляемым накокаиненым прохвостом киевский режим со временем объявит, что с евреями Гитлер, конечно, несколько погорячился, но был совершенно прав в том, что (уже тогда!) сражался с русским "империализмом". Поразительно, насколько расширение ЕС на Восток последовательно сопровождается ползучей реабилитацией нацизма. В этом смысле Украина уверенно идет по пути прибалтийских лимитрофов».
«Мараховское время» пишет о предателях:
«Праздновать День Победы – это привилегия. Куча т.н. "соотечественников за рубежом" кастрировала себя и придумала себе объяснялки, когда там начали буквально валить памятники освободителям. Предательство предков всегда жжет, и поэтому они придумали тысячи слов на одну тему, умещающиеся в "такое время щас, ну вы понимаете, мы не можем не * вместе с хозяевами на могилы наших дедов и бабушек". Но деды и бабушки все видят, как и в детстве. Только теперь они не так снисходительны: вы же уже выросли, оправдания больше нет».
«АДЕКВАТ Z» наблюдает за повторением истории:
«Есть у нас как страны и народа такой долг перед потомками и историей: вгонять обратно в ад оскаленного зверя, стремящегося сделать адом все вокруг себя. Прошлого урока зверю хватило на три поколения. Получится ли сейчас вбить в него осиновый кол бесповоротно и навсегда, зависит от каждого из нас. Зверь – тот же самый, некоторые изменения в его элементной базе не меняют его сущности ни на микрон. Мы – те же самые. Обогащенные примером дедов и прадедов и опытом минувших десятилетий. Знающие с той же силой и ясностью, как деды и прадеды, что если не мы, то никто. В том же самом глобальном масштабе. С Днем Победы, наши. Будем достойны своих предков и своих испытаний. Пусть наша страница в общей летописи будет такой, чтобы поколения спустя ее чтили так же, как мы чтим подвиг и величие победителей».
«Книга Носовича» восхищается решением властей Ленобласти:
«Аплодирую находчивости мэрии Ивангорода и администрации Ленинградской области. Они установили гигантский экран на берегу реки Наровы и будут с него показывать жителям Нарвы на другом берегу (80% жителей Нарвы – русские) мероприятия 9 мая в России. Парад Победы на Красной площади, песни Победы, военные фильмы и прочее. В самой Эстонии (естественно) любые публичные мероприятия в период 5-9 мая с советской и российской символикой запрещены. Православной церкви отказано в просьбе провести 9 мая панихиду на военном кладбище Таллина, куда перенесли Бронзового солдата. Полиция и КаПо в русскоязычных регионах северо-востока страны работают в усиленном режиме: рыщут по улицам, ищут георгиевские ленты, красные флаги, символы Z и V. Было официально рекомендовано использовать вместо них жовто-блакитный флаг Украины. Это все жалкая мышиная возня страны, граждане которой занимали первое место в Европе на 100 тысяч жителей по количеству служивших в подразделениях Третьего рейха. Конечно, вся их работа на то, чтобы эстонизировать Нарву, Принаровье (Ида-Вирумаа), одним словом – эстонских русских – проваливалась и проваливается. Не будут русские Нарвы ассоциировать себя с побежденными и разгромленными. Они понесут цветы на место, где стоял советский Т-34».
Грузия и её безвиз
В среду был опубликован указ Владимира Путина об отмене визового режима для грузинских граждан и запрета на авиасообщение с Грузией.
«Доктор Z прописал» комментирует реакцию грузинских официальных лиц:
«Судя по всему, произошедшее стало сюрпризом для президента Грузии Саломе Зурабишвили. Она потребовала ввести визы для российских граждан (они в Грузии отменены были в 2012 году), а отмену российских виз для сограждан объявила "очередной российской провокацией". Но ее реакция и не сюрприз, в общем-то. А вот глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили решение российского руководства приветствовал. Поскольку совершенно справедливо отметил, что в России проживает более миллиона грузин. И это, надо заметить, крупнейшая грузинская диаспора. Россия, несмотря на все проблемы, остается важнейшим торговым партнером Грузии, являясь крупнейшим рынком сбыта для грузинского вина (более 70 процентов экспорта) и аграрной продукции. Так что искать проблем в отношениях с нашей страной для Грузии явно занятие не самое перспективное. Саломе Зурабишвили может делать вид, что этого не понимает. Но поскольку она мало что решает, так что может себе позволить такую роскошь».
«Несанкционированное мнение» размышляет о межнациональных отношениях:
«Вот это сейчас "зрада" разойдется по украинским соцсетям. Ведь много лет всех убеждали, что "украинец с грузином братья навек в своей ненависти к москалям". Притом, что оба народа вовсе были не обижены в империи. Особенно грузины. Но Саакашвили потерял власть и рассудок, а нормальные люди в Тбилиси все это вернули. Что, кстати, доказывает то, что умные люди и так понимают: пройдет не так много времени, и украинцы с русскими будут вполне нормально ладить между собой. Релоканты в Грузии вполне могут подтвердить. А ведь в 2008 году казалось, русских будут ненавидеть грузины в поколениях».
Депутат Госдумы Андрей Луговой объясняет, почему указ российского президента стал очень правильным решением:
«Считаю, что Саакашвили – настоящий враг своего народа. Уничтожение в свое время этого европейского ставленника, губителя нации и предателя могло бы предотвратить множество трагических событий. Сегодняшние решения российского президента – гигантский шаг навстречу гордой Грузии. Однако еще одна говорящая голова на посту президента – Саломе Зурабишвили упорото продолжает гнуть линию на дальнейший разрыв отношений. Однако грузинский народ, правительство, МИД уже не воспринимают всерьез ее выпады. Она отрабатывает заказ по уничтожению страны: сильная, дружественная России Грузия не нужна англосаксам. Они будут и дальше ломать древнюю страну, рядить в европейские кружева и пытаться приладить мужественным горцам свои гейско-гендерные ценности. Ну а сегодня действительно праздник, который отмечают и в Грузии, и в России как один, но очень важный день в новейшей истории отношений братских народов».
«Темник» отмечает, что в выигрыше останутся и российские эмигранты:
«Возобновление авиасообщения с Грузией выглядит как спасательный круг для тех, из уехавших на эмоциях, кто со временем мог успокоиться и переосмыслить соотношение рисков и издержек. И кому для того, чтобы решить вернуться, не доставало уже совсем незначительного снижения барьера. Отмена визового режима с Грузией – приглашение для граждан этой страны более широко использовать возможности жить и работать в России. И то, и другое – констатация последовательно продолжающегося постепенного прогресса отношений».
«Логика Маркова» пишет об интересах грузинского народа:
«1. Там примерно две трети населения православные с традиционными ценностями, и они боятся, что придет Запад и разрушит и православие, и семью, и грузинскую культуру, и грузинские песни. 2. Треть ориентированы на Запад, но обижены на Запад, что он много обещал Грузии, но мало сделал. 3. И 90% рады российским деньгам. 4. И все хотят получать деньги и от русских, и от Запада, и даже от турок, которые уже владеют половиной бизнеса Грузии».
ДОВСЕ и его денонсация
В среду Владимир Путин поручил денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Бессрочный договор предусматривал создание системы для ограничения количества обычных вооружений. Россия объявила о приостановке действия ДОВСЕ еще в 2007 году.
«Z – ПРАВДА» пишет, что договор был бесполезным:
«Никто из союзничков даже не старался сделать вид, что исполняет этот Договор. Количество вооружений в странах НАТО значительно превышало установленные квоты. Прибалтийские бывшие республики напились храброй воды и вообще отказались ратифицировать этот договор. В июне 2007 года по требованию России в Вене состоялась чрезвычайная конференция государств – участников ДОВСЕ. Москва требовала, что новые прибалтийские члены НАТО приняли на себя обязательства по ограничению вооружений. Прибалты отказались. Россия с 2007 прекратила все консультации по ДОВСЕ. Но российские представители продолжали участвовать в заседаниях совместной консультативной группы по ДОВСЕ до 2015 года. После сегодняшнего решения Москвы ДОВСЕ отправлен на помойку истории, и никто уже не вернется к его рассмотрению. В. В. Путин поручил С. А. Рябкову денонсировать договор, который никто никогда не исполнял и не собирался. Договор, который никогда не был сбалансированным и партнерским. Договор, который для нас был гирей на ногах. Пришло время от него избавиться. Обычных вооружений у нас будет столько, сколько надо. А сообщать об этом мы теперь никому не обязаны».
«Мейстер» называет решение ожидаемым:
«Поручение Путина о денонсации ДОВСЕ – ожидаемый шаг в условиях, когда договор де факто давно мертв. Надо отметить, что ситуация развивалась постепенно, и сначала, в 2007 году, приостановив действие договора, а в 2015 и участие в совместной консультативной группе, Россия неоднократно заявляла о готовности обсуждать восстановление ДОВСЕ с учетом новых реалий и российских интересов, что было необходимо, учитывая расширение НАТО. Но, как и во многих других случаях, Запад эти предложения проигнорировал, и ситуация дошла туда, куда дошла. Что придет на смену ДОВСЕ? Что-то наверняка придет, но совершенно точно это не будет возобновление его в исходном (или даже адаптированном) виде: такая возможность утрачена с отказом США и НАТО говорить о гарантия безопасности для России и последовавшими за этим событиями. А ДОВСЕ был как раз ключевым договором, который был призван эти гарантии обеспечивать. Но с учетом как врожденных пороков самого документа, так и последовавшей трансформации обстановки, он с этой задачей не справился. Как будет выглядеть новый? Для начала хорошо бы понять, с кем мы сможем его заключить».
«Сипров. Факты и комментарии» считает ДОВСЕ проклятьем для российской армии:
«ДОВСЕ был долгоиграющей программой по военному ослаблению страны, а отнюдь не гарантом мира и безопасности в Европе, как нам и сейчас пытаются лгать идейные последователи Горбачева. 13 июля 2007 года Владимир Путин приостановил своим указом действие этого злополучного договора. Россия за прошедшие 15 лет сделала многое для восстановления военной мощи. Казалось бы, зачем денонсировать уже давным-давно забытый договор, действие которого благополучно приостановлено? Приостановка – это тактический маневр. А денонсация договора означает признание его, как минимум, бессмысленным и бесполезным, а то и вовсе вредным. Также это означает признание ложными принципов и целей договора. Путин силой закона пресек очевидное зло. Сегодня "процесс пошел, товарищи", как говорил Михаил Сергеевич Горбачев, – страна начала избавляться от его пагубного политического наследия. Похоже, одним ДОВСЕ Россия не ограничится».
Политик Елена Панина считает, что на наших глазах меняется мироустройство:
«Логичное и долгожданное решение. <…> Система международных договоренностей Pax Americana, действовавших со времен крушения СССР до февраля 2022 года, продолжает терять актуальность. Новое международное право будет формироваться новым составом игроков – и точно на других принципах. Продиктует ли их Россия, или кто-то иной продиктует их ей, решается прямо сейчас».
«Отряд Ковпака» объясняет, что изменится:
«Денонсация Договора развязывает России руки в отношении укрепления западных границах. Теперь снимаются все ограничения на численность войск в Калининградской и Псковской областях, которые устанавливались Договором. Это имеет практическое значение для России – развертывание полноценных группировок в этих регионах позволяет России решать большое количество задач: Окончательное решение вопроса "Сувалкинского коридора"; В случае эскалации – отрезание самой боеспособной армии НАТО – польской (это без шуток) – от Балтийского моря; Возвращение Эстляндии, Курляндии и Лифляндии в родную гавань. А можно и полноценную ударную группировку в 250-300 тысяч развернуть в союзной Белоруссии. И тогда уже НАТО точно не до шуток про "страну-бензоколонку" будет».
Прилепин и его покушение
В минувшую субботу в Нижегородской области украинские террористы взорвали автомобиль писателя Захара Прилепина. Погиб ехавший на пассажирском сидении сотрудник Росгвардии Александр Шубин, писателя госпитализировали с тяжелыми травмами. Террористов задержали.
«Блокнот Перископа» отмечает, что враги охотятся на тех, кто создает смыслы:
«Захару Прилепину – скорейшего выздоровления. Его погибшему товарищу – Царствие Небесное. Мрази целят не в тех, кто управляет, но в тех, кто создает цели и определяет смыслы. Они – опаснее».
Депутат Госдумы Евгений Попов в своем канале «popovrtr» комментирует заголовок на сайте CNN, в котором Прилепин назван «военным блогером»:
«Уровень экспертизы западной пропаганды. Прилепин – всемирно известный писатель, книги которого переведены на десятки языков. Прилепин – мощнейший политик, реальный лидер парламентской партии, локомотив, затянувший эсеров в думу. Прилепин – воин, который уже много лет защищает нашу страну».
«РосСкандал» пишет о террористической сущности киевского режима:
«ЛОВИЛ "КУРОПАТОК" – задержанный за подрыв авто Прилепина укротеррорист признался, что действовал по заданию спецслужб укрорейха. При задержании Александр Пермяков пытался втереть, что охотился на куропаток, но позже раскололся, что был завербован СБУ в 2018 г., а в 2022 г. направлен в РФ с целью убить писателя Прилепина. Но ни одна падла на "цивилизованном" Западе до сих пор не осудила укрорейх! Молчат, а то и лицемерят! Порпагандоны называют большого писателя Прилепина… "военным блогером"! А подконтрольная США банда СБУ, которая и организовала теракт, выпускает пасквиль с заочным обвинением всех членов Совфеда РФ… История учит – только ликвидация главарей террористов способна остановить террор! Ну, а то, что в Киеве засели террористы – железный факт!»
«Железный Феликс» комментирует распространяемые Киевом фейки:
«ЦИПСО такие ЦИПСО. Фиксируем, что снова после очередного уже теракта, организованного украинскими спецслужбами, американо-британские заказчики и киевские исполнители кровавых преступлений пытаются безуспешно увести общественное мнение по ложному следу. Для этого в Киеве на коленке сочиняются, а затем выбрасываются через своих контрагентов в телеграм бредовые конспирологические версии одна краше другой с одним посылом – это не украинцы организуют теракты и убивают российских граждан и героев СВО, а некие неведомые силы внутри страны. И теракт в Брянске по версии украинских сказочников, оказывается, совершили некие вооруженные "повстанцы-партизане" в России, засевшие в лесах, и Татарского убили завистливые российские коллеги-военкоры, а дроны на Кремль запускают некие анонимные олигархи. Теперь вот и по теракту против Прилепина придумывают небылицы про какие-то нелепые внутренние интриги, очевидно небьющиеся с фактами. Вбрасывали даже то, что теракта против Прилепина и вовсе не было, и все это инсценировано. Ценой гибели молодого парня-коллеги и друга Прилепина. На фоне признательных показаний задержанного по горячим следам террориста, который признался, что действовал по указке украинских спецслужб, обнародованных сегодня кадров с оказанием помощи Прилепину на месте происшествия и сотен очевидцев – это уже, конечно, совсем запредельный уровень цинизма. Но другого от террористической киевской хунты мы и не ждем – они там давно уже перешли не только красные линии, но и вышли уже за грань "добра и зла" и общечеловеческой морали».
Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, отвечая на вопрос о причастности украинских спецслужб к убийствам известных российских деятелей, заявил: «Мы убивали россиян и будем убивать россиян где угодно в этом мире до полной победы Украины».
«Мышь в овощном» не удивлена:
«Да, нелюди убивают людей, и, да, они будут это делать, пока их не остановят. Вся разница лишь в том, что если раньше подобные программные манифесты обнародовали какие-то лохмато-бородатые черти – то теперь это небрежно бросает этакий "тактический метросексуал" с прилизанным пробором. Суть от этого не меняется: убьют, если им это позволят. А вот кому стоило бы призадуматься – так это тем, кто искренне считал возможным уйти от происходящего, просто спрятавшись в "релокации" или в воздушном замке, построенном где-то в соцсетях. Да, господа: пан Буданов намерен убивать не "русских военных", не "русских силовиков", а просто "русских", в том числе – и персонально вас. "Где угодно в этом мире" – определение, под которое подходит и экзотический курорт, и уютное кафе где-то в постсоветской провинции, и улица западноевропейского города. И коль скоро слова этого упыренка, занимающего официальный пост, не сопровождались какими-то дезавуирующими их комментариями со стороны его начальства – это автоматически означает, что под ними подписались и власть т.н. "независимой Украины", и ее внешние "хозяева". Добро пожаловать в реальный мир, прекрасноликие вы наши!»
Россия и её экономика
Россия впервые после 2014 года вернулась в десятку крупнейших экономик мира, следует из данных Всемирного банка и национальных статистических служб. По итогам 2022 года Россия произвела товаров и услуг на 2,3 трлн долларов, что позволило ей занять восьмое место по этому показателю.
«Скрипучая Телега» передает привет российской оппозиции:
«Пока либеральные насекомые после массажа в Тбилиси постят в Твиттере о скором крахе России и победе "страны 404", экономика РФ вернулась в десятку сильнейших в мире. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка».
«АПРАЛ» рассказывает, кто и почему в лидерах:
«Последний раз мы были в десятке в 2014 году, на девятой позиции с ВВП в 2,05 трлн долларов. В 2021-м мы были одиннадцатыми. На первом ожидаемо оказались США с ВВП в 25,46 трлн долларов, что понятно для страны, которая их, собственно говоря, и печатает. На втором обосновался Китай, в Поднебесной ВВП 17,94 трлн. А на третьем Япония, у нее валовой продукт достигает 4,17 трлн».
«На кухне у повара» пишет о сокращении внешних долгов России:
«То есть, с уверенностью можно сказать, что российская экономика вполне успешно конкурирует с экономиками других стран. Завершается переориентация на другие рынки. Появился стимул для развития своих собственных производств, запуск которых откладывали раньше. Санкции пошли на пользу. Примечательно, что в 2022 году, впервые за 3 года объем внешнего госдолга России уменьшился и составил 4,039 трлн рублей. <…> Соотношение внешних долгов к национальному ВВП, по данным Банка России, по итогам прошлого года упало до 16,6%. Это является исторически низким значением. За 2022 год Россия сократила свой внешний долг сразу на 101 млрд $, размер российских обязательств составил 380 млрд $».
«Всевидящее око» наблюдает за внешними долгами других стран – экономических лидеров:
«Кто-нибудь помнит еще слова Обамы о "разорванной в клочья" российской экономике? Это, конечно, было сильным преувеличением, но тогда Западу Россию действительно удалось выбить из десятки крупнейших экономик мира – последний раз она занимала там 9-е место в 2014 году с ВВП в $2,05 триллиона. Так вот – сюрприз. По итогам 2022 года Россия не только вернулась в десятку сильнейших экономик мира, но и заняла там восьмое место с ВВП в $2,3 триллиона. Причем следует это из данных Всемирного банка, который сложно заподозрить в излишней симпатии к нашей стране. <…> Первое место США выглядит впечатляюще, если только забыть о размерах госдолга этой страны, который составляет $31,4 триллиона и превышает, таким образом, годовой ВВП. У Китая госдолг составляет 77% от ВВП. Но хуже всего дела в этом плане обстоят у бронзового призера десятки – Японии. Там госдолг составляет почти $10 триллионов и, таким образом, более чем в 2,5 раза превосходит ВВП страны».
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