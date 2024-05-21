Кингисеппский завод построит 199 катеров для МЧС

Тендер на производство 199 катеров для МЧС России выиграл Кингисеппский машзавод. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на управляющего директора военно-промышленного холдинга KMZ Михаила Даниленко.

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Отмечается, что речь идет о четырех контрактах на общую сумму 2,76 млрд рублей. Планируется, что буду построены катера трех видов: быстроходные всепогодные с большим запасом хода RX-1173, а также патрульные РПК-640 и ПК-500.

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ФОТО: РИА Новости
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