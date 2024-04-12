«Ростех»: Минобороны получило первую за год партию Су-35С

Отмечается, что самолеты изготовил и предоставил входящий в Объединенную авиастроительную корпорацию Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина. Истребители поколения 4++ прошли наземные и летные испытания в различных рабочих режимах. Самолеты совершили перелет с аэродрома завода к месту несения службы.

Как сообщил первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков, Су-35С оснастили передовым оборудованием, а также информационно-прицельными системами большого радиуса действия.

«Современные бортовые комплексы позволяют устанавливать связь и высокоскоростной информационный обмен как между самолетом и наземными пунктами управления, так и между самолетами», — указал Артяков.

Ранее в «Ростехе» сообщили, что российская армия в рамках исполнения гособоронзаказа получила новую партию БМП-3, напоминает RT.

