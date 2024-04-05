Первая в 2024 году партия бомбардировщиков Су-34 передана ВКС РФ
Воздушно-космические силы России получили первую в текущем году партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. Боевые самолёты переданы в рамках исполнения государственного оборонного заказа, информирует «Ростех».
Как уточнили в государственной корпорации, эти машины позволяют использовать при боевых вылетах перспективные авиационные средства поражения. Увеличена дальность поражения наземных и надводных целей, повышена точность бомбометания.
Руководитель Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь подчеркнул, что Новосибирский завод, выпускающий фронтовые бомбардировщики Су-34, уверенно выполняет поставленные задачи в рамках государственного оборонного заказа.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Су-34 — советский и российский многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик. Он предназначен для нанесения ударов по целям противника в оперативной и тактической глубине. Он также может поражать воздушные цели в круглосуточном режиме при любой погоде.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru