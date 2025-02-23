Киев планирует обменяться пленными по формуле «всех на всех»

Украинские власти подготовили предложение об обмене пленными с Россией, сообщил агентству «Укринформ» руководитель секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко.

Россия и Украина обменялись пленными по формуле «25 на 25»

Обмен планируется провести по формуле «всех на всех». Инициатива разработана штабом совместно с украинским МИД и офисом президента Владимира Зеленского.

Ранее Россия вернула из украинского плена 150 военных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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