Картаполов: В весенний призыв может прийти сразу две повестки

Россияне, которым предстоит отправиться на военную службу, в весенний призыв 1 апреля-15 июля могут получить сразу две повестки — бумажную и электронную. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с РИА Новости.

Картаполов заявил, что электронные повестки будут рассылать в весенний призыв

«Ничего страшного в этом нет», — указал парламентарий.

По словам Картаполова, бумажная и электронная повестки одинаковые, в них содержатся одни и те же данные. Тем не менее, в военкомат стоит идти по бумажной повестке.

Ранее Картаполов рассказал, что рассылка электронных повесток в весенний призыв будет тестовой, чтобы проверить работу механизма.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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