Картаполов: В весенний призыв может прийти сразу две повестки

«Ничего страшного в этом нет», — указал парламентарий.

По словам Картаполова, бумажная и электронная повестки одинаковые, в них содержатся одни и те же данные. Тем не менее, в военкомат стоит идти по бумажной повестке.

Ранее Картаполов рассказал, что рассылка электронных повесток в весенний призыв будет тестовой, чтобы проверить работу механизма.

