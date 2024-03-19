Картаполов заявил, что электронные повестки будут рассылать в весенний призыв
Электронные повестки россиянам, которые отправятся на военную службу, будут рассылать во время весеннего призыва 1 апреля-15 июля. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, отвечая на вопрос RTVI.
«У нас электронные повестки приходили и во время осеннего призыва, они будут приходить и во время весеннего призыва», — указал парламентарий, говоря о планах начать рассылать электронные повестки призывникам в Москве с 1 апреля.
В то же время Картаполов отметил, что основным способом оповещения граждан останутся бумажные повестки.
Ранее в правительстве сообщили, что повестки о призыве на военную службу, которые направляют россиянам, могут быть бумажными, вручаемыми лично или заказным письмом по почте, а также электронными. Граждан будут оповещать о направлении повестки в личном кабинете на «Госуслугах», пишет RT.
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