Картаполов заявил, что электронные повестки будут рассылать в весенний призыв

Электронные повестки россиянам, которые отправятся на военную службу, будут рассылать во время весеннего призыва 1 апреля-15 июля. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, отвечая на вопрос RTVI.

«У нас электронные повестки приходили и во время осеннего призыва, они будут приходить и во время весеннего призыва», — указал парламентарий, говоря о планах начать рассылать электронные повестки призывникам в Москве с 1 апреля.

В то же время Картаполов отметил, что основным способом оповещения граждан останутся бумажные повестки.

Ранее в правительстве сообщили, что повестки о призыве на военную службу, которые направляют россиянам, могут быть бумажными, вручаемыми лично или заказным письмом по почте, а также электронными. Граждан будут оповещать о направлении повестки в личном кабинете на «Госуслугах», пишет RT.

