Депутат Картаполов предупредил о тестовой рассылке электронных повесток
Электронные повестки будут рассылаться в ходе весеннего призыва 2024 года, который пройдёт в РФ с 1 апреля по 15 июля. Как сообщает РИА Новости, такое заявление сделал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
По его словам, рассылка будет тестовой, с целью проверить работу механизма.
«Это тестовый характер носит... надо рассылать, чтобы проверять, доходят, не доходят, как они доходят и так далее» - указал депутат.
Он также добавил, что пока не начнёт работать военнообязанных основной будят являться бумажная повестка.
Ранее Картаполов заявил, что мобилизованные россияне смогут покинуть зону боевых действий после окончания СВО, так как ротация не предусмотрена, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru