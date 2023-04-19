Картаполов: У электронных повесток в весенний призыв не будет юридической силы

По словам Картаполова, отправленные во время весеннего призыва электронные повестки не будут иметь юридической силы.

Как сообщает РИА Новости, парламентарий указал, что оповещения должны дублироваться традиционными способами.

Ранее военный комиссар Москвы Максим Локтев сообщил, что во время весенней призывной компании начнется рассылка повесток через портал госуслуг. При этом в Минцифры РФ заявили об отсутствии оснований для отправки оповещений через «Госуслуги». В ведомстве указали, что правительству необходимо утвердить способ отправки повесток отдельным актом.

