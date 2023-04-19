Картаполов: У электронных повесток в весенний призыв не будет юридической силы
Электронные повестки для военнообязанных россиян в весенний призыв 2023 года могут рассылаться гражданам в тестовом режиме для проверки системы. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в комментарии Telegram-каналу SHOT.
По словам Картаполова, отправленные во время весеннего призыва электронные повестки не будут иметь юридической силы.
Как сообщает РИА Новости, парламентарий указал, что оповещения должны дублироваться традиционными способами.
Ранее военный комиссар Москвы Максим Локтев сообщил, что во время весенней призывной компании начнется рассылка повесток через портал госуслуг. При этом в Минцифры РФ заявили об отсутствии оснований для отправки оповещений через «Госуслуги». В ведомстве указали, что правительству необходимо утвердить способ отправки повесток отдельным актом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru