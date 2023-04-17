Тестовая рассылка повесток через «Госуслуги» начнется уже во время весеннего призыва

По его словам, в тестовом режиме также будет проводиться рассылка оповещений о явке в военкоматы через смс-сообщения и в телефонном режиме.

Локтев отметил, что порядок отправки мужчин на военную службу не изменился.

Закон об электронных повестках призван помочь привести в порядок систему воинского учета в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что в военкоматах страны бывает «много бардака», и документ должен исправить эту ситуацию, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

