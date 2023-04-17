Тестовая рассылка повесток через «Госуслуги» начнется уже во время весеннего призыва
Рассылать повестки через портал «Госуслуги» в тестовом режиме начнут уже во время весеннего призыва, заявил военный комиссар Москвы Максим Локтев.
По его словам, в тестовом режиме также будет проводиться рассылка оповещений о явке в военкоматы через смс-сообщения и в телефонном режиме.
Локтев отметил, что порядок отправки мужчин на военную службу не изменился.
Закон об электронных повестках призван помочь привести в порядок систему воинского учета в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что в военкоматах страны бывает «много бардака», и документ должен исправить эту ситуацию, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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