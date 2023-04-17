В Минцифры заявили об отсутствии оснований для рассылки повесток через «Госуслуги»

В ведомстве уточнили, что в принятом законе о цифровизации воинского учёта не указано, что повестки будут рассылать через «Госуслуги». Отмечается, что соответствующий способ отправки повесток должно утвердить Правительство отдельным актом, который ещё не приняли.

В Минцифры утверждают, что пока закон предусматривает использование портала лишь для рассылки уведомлений о постановке на воинский учёт, применении и снятии ограничительных мер, а также для доступа к информации в реестре повесток, который ещё не создан.

Удаление аккаунтов на портале «Госуслуги» не является уклонением от службы в армии, заявили в Минцифры, передает «Радиоточка НСН».

