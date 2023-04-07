Картаполов: Срочников смогут привлекать к упрощенным задачам миротворческих миссий
Россияне, проходящие срочную военную службу в миротворческом контингенте, могут привлекаться к упрощенным задачам по обеспечению миссии. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Ранее нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект, позволяющий всем военнослужащим РФ участвовать в деятельности миротворческого контингента после специальной подготовки, напоминает телеканал «360».
Как отметил Картаполов, прошедшие подготовку срочники смогут участвовать в миротворческих миссиях как водители или повара. По словам парламентария, военнослужащих разделят на категории.
«Те, кто выполняет задачи на линии разграничения, там, где это потребуется, стоят на миротворческих постах. А будут те, которые выполняют задачи в обеспечении на основных базах», — подчеркнул Картаполов в беседе с Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru