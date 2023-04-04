Госдума одобрила идею разрешить набирать срочников в миротворцы

В России 1 апреля начался весенний призыв на срочную службе в Вооруженных силах. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на портале правовой информации. На срочную службу планируется призвать 147 тысяч человек. Также указ президента регламентирует увольнение со службы солдат, матросов, сержантов и старшин.

Военнослужащих по призыву не будут направлять в зону проведения специальной операции, заявил ранее руководитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

