Госдума одобрила идею разрешить набирать срочников в миротворцы
Госдума одобрила в первом чтении законопроект Минобороны, который расширяет категории военнослужащих, имеющих право принимать участие в российских миротворческих миссиях, сообщает «Интерфакс».
Он позволит молодым людям, проходящим службу по призыву, на добровольной основе принимать участие в миротворческих миссиях. На данный момент в состав миротворческого контингента могут входить только военнослужащие, находящиеся на военной службе по контракту.
В России 1 апреля начался весенний призыв на срочную службе в Вооруженных силах. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на портале правовой информации. На срочную службу планируется призвать 147 тысяч человек. Также указ президента регламентирует увольнение со службы солдат, матросов, сержантов и старшин.
Военнослужащих по призыву не будут направлять в зону проведения специальной операции, заявил ранее руководитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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