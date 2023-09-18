Картаполов: Неявка по электронной повестке в осенний призыв не грозит штрафом
Штрафов за игнорирование электронной повестки во время осеннего призыва в 2023 году не предусмотрено, заявил глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов, сообщает Life.ru.
Уточняется, что призывника не оштрафуют только в том случае, если призывник не получал повестку в бумажном виде. Глава думского комитета по обороне также подчеркнул, что штрафы за игнорирование электронных повесток начнут действовать с 1 января 2024 года.
Отмечается, что осенний призыв в этом году будет идти с 1 октября по 31 декабря. Призывать будут россиян от 18 по 27 лет.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу утвердил перечень заболеваний, при наличии которых ограниченно годным к военной службе нельзя заключать контракт с ВС РФ в период мобилизации, военного положения или в военное время. В список таких болезней попали, в частности, ВИЧ, гепатит В и С, сахарный диабет I типа, некоторые последствия ранений, активный ограниченный туберкулез внегрудной локализации и др, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru