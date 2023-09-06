Депутат Швыткин: В Госдуме не обсуждают увеличение срока службы призывников

Он заявил, что вопрос увеличения срока службы для призывников в Госдуме в настоящее время не обсуждается.

«Срок службы составляет один год... на повестке дня не стоит вопрос о его увеличении», — заключил парламентарий.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что продлевать срок службы в российской армии до двух лет не планируется, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».