Депутат Швыткин: В Госдуме не обсуждают увеличение срока службы призывников

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с «Лентой.ру» напомнил, что в настоящее время срок срочной службы в российской армии составляет один год.

«Страх и ужас»: Власти отбиваются от мобилизации после фейкового приказа Шойгу

Он заявил, что вопрос увеличения срока службы для призывников в Госдуме в настоящее время не обсуждается.

«Срок службы составляет один год... на повестке дня не стоит вопрос о его увеличении», — заключил парламентарий.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что продлевать срок службы в российской армии до двух лет не планируется, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
ТЕГИ:ПризывПризывникиВооруженные Силы РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры