Картаполов: Перед мятежом Пригожину пригрозили отстранением ЧВК «Вагнер» от СВО

Соответствующее решение, по словам депутата, было принято, так как Пригожин не выполнял решение Минобороны о контрактах.



Тогда же главе «Вагнеров» заявили, что в случае неподписания контрактов с российским Минобороны «оркестрантам» не будут выделять финансирование.

«А для господина Пригожина, деньги — это фактор — немаловажный, может и решающий. Ну вот и сложилось — денег больше не выделят, это — первое, непомерные и глупые амбиции — второе, излишне возбужденное состояние — это третье. А выродилось все вкупе в госизмену и в обман своих боевых товарищей», - сказал Картаполов журналистам.

В ходе мятежа бойцы ЧВК «Вагнер» в полной боеготовности утром 24 июня вошли в Ростов-на-Дону и двинулись в направлении Москвы, напоминает «Радиоточка НСН».

