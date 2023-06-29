Картаполов: Перед мятежом Пригожину пригрозили отстранением ЧВК «Вагнер» от СВО
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина перед событиями 24 июня проинформировали о том, что «вагнеровцы» не будут участвовать в спецоперации.
Соответствующее решение, по словам депутата, было принято, так как Пригожин не выполнял решение Минобороны о контрактах.
Тогда же главе «Вагнеров» заявили, что в случае неподписания контрактов с российским Минобороны «оркестрантам» не будут выделять финансирование.
«А для господина Пригожина, деньги — это фактор — немаловажный, может и решающий. Ну вот и сложилось — денег больше не выделят, это — первое, непомерные и глупые амбиции — второе, излишне возбужденное состояние — это третье. А выродилось все вкупе в госизмену и в обман своих боевых товарищей», - сказал Картаполов журналистам.
В ходе мятежа бойцы ЧВК «Вагнер» в полной боеготовности утром 24 июня вошли в Ростов-на-Дону и двинулись в направлении Москвы, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru