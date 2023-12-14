Картаполов: Дума весной рассмотрит уравнивание прав родных всех участников СВО
Инициативы об уравнивании статусов, льгот и гарантий для всех участников военной операции на Украине, в том числе прав их родных и близких, внесут в Госдуму в весеннюю сессию. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Ранее в четверг, 14 декабря, президент РФ Владимир Путин в ходе «Итогов года» заявил, что все добровольцы должны быть поставлены в одинаковые условия с военнослужащими.
Картаполов пояснил, что у родных и близких добровольцев права «несколько отличаются» от прав военнослужащих по контракту и мобилизованных.
Депутат также отметил, что речь идет и о том, чтобы участники добровольческих формирований имели возможность «получать новую специальность в военных высших учебных заведениях после завершения выполнения задач».
Весенняя сессия начнется в Госдуме 9 января следующего года.
В ходе пресс-конференции Путин заявил, что группировка Вооруженных сил России в зоне боевых действий в спецоперации на Украине достигает 617 тысяч человек. Протяженность всей линии боевого соприкосновения превышает две тысячи километров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru