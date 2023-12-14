Картаполов: Дума весной рассмотрит уравнивание прав родных всех участников СВО

Инициативы об уравнивании статусов, льгот и гарантий для всех участников военной операции на Украине, в том числе прав их родных и близких, внесут в Госдуму в весеннюю сессию. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Ранее в четверг, 14 декабря, президент РФ Владимир Путин в ходе «Итогов года» заявил, что все добровольцы должны быть поставлены в одинаковые условия с военнослужащими.