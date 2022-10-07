Лидеры ЕС согласились продолжать помогать Украине

Лидеры всех стран-участниц Европейского союза договорились продолжать предоставлять Украине военную и финансовую помощь. Решение принято на саммите ЕС в Праге, передает ТАСС со ссылкой на осведомлённый источник в Евросовете.

Днём ранее Евросоюз утвердил уже восьмой пакет санкционных мер в отношении России в связи со специальной военной операцией на Украине. В списке новых ограничений: введение потолка цен на российскую нефть, персональные рестрикции в отношении физических лиц, запрет на импорт ряда товаров.

Ужесточены также ограничения на криптоактивы путем запрета для россиян на территории ЕС всех кошельков, учетных записей или услуг хранения криптоактивов независимо от суммы.

Между тем, глава правительства Венгрии Виктор Орбан назвал провальной санкционную политику Евросоюза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Премьер считает, что они не оправдали расчётов.

