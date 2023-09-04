«Калашников» удвоит выпуск ракет «Вихрь» и снарядов «Китолов»

Многопрофильный холдинг «Калашников» нарастит выпуск управляемых ракет «Вихрь» и высокоточных боеприпасов «Китолов» в два с лишним раза. Такой анонс появился на сайте концерна, входящего в стрелковый сектор оборонно-промышленного комплекса России.

«Вихрь-1» - управляемая ракета авиационного базирования. Она предназначена для поражения наземных маневренных бронеобъектов, а также среднескоростных воздушных целей - вертолётов, штурмовиков и бепилотных летательных аппаратов.

«Китолов» - корректируемый осколочно-фугасный снаряд с полуактивной головкой самонаведения. Он создан для поражения бронированных целей, а также инженерных сооружений с первого выстрела.