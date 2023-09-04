«Калашников» удвоит выпуск ракет «Вихрь» и снарядов «Китолов»

Многопрофильный холдинг «Калашников» нарастит выпуск управляемых ракет «Вихрь» и высокоточных боеприпасов «Китолов» в два с лишним раза. Такой анонс появился на сайте концерна, входящего в стрелковый сектор оборонно-промышленного комплекса России.

«Вихрь-1» - управляемая ракета авиационного базирования. Она предназначена для поражения наземных маневренных бронеобъектов, а также среднескоростных воздушных целей - вертолётов, штурмовиков и бепилотных летательных аппаратов.

«Китолов» - корректируемый осколочно-фугасный снаряд с полуактивной головкой самонаведения. Он создан для поражения бронированных целей, а также инженерных сооружений с первого выстрела.

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Как говорится в сообщении холдинга, в ближайшее время будут введены в строй два крупных цеха. Новые мощности дадут возможность нарастить производство высокоточных боеприпасов более чем вдвое.

Ранее главный редактор журнала «Калашников» Михаил Калашников назвал в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН», отличия нового автомата АК-12, который уже проверяется в боях, от моделей предшествующих поколений.

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Фото: t.me/kalashnikovnews
ТЕГИ:ВооружениеКонцерн "калашников"Ракеты

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