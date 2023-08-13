«Калашников» опробовал новую систему разведки в зоне СВО
13 августа 202321:03
Российский концерн «Калашников» опробовал в зоне спецоперации на Украине новую систему разведки. Об этом заявил президент концерна Алан Лушников, пишет РИА Новости.
Комплекс получил название «Квазимечта». Концерн предложит систему госзаказчику.
«Коптер, который используется в разведке. Он себя очень хорошо показал в практической апробации - в специальной военной операции», - сказал Лушников.
Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» разработал укороченный автомат АК-19 под патрон НАТО, передает «Радиоточка НСН»
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru