«Калашников» опробовал новую систему разведки в зоне СВО

Российский концерн «Калашников» опробовал в зоне спецоперации на Украине новую систему разведки. Об этом заявил президент концерна Алан Лушников, пишет РИА Новости.

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Комплекс получил название «Квазимечта». Концерн предложит систему госзаказчику.

«Коптер, который используется в разведке. Он себя очень хорошо показал в практической апробации - в специальной военной операции», - сказал Лушников.

Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» разработал укороченный автомат АК-19 под патрон НАТО, передает «Радиоточка НСН»

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:РазведкаСпецоперацияКонцерн "калашников"

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