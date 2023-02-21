«Калашников» начал серийное производство снайперской винтовки Чукавина

Стартовало серийное производство снайперской винтовки Чукавина (СВЧ). Об этом сообщил президент концерна «Калашников» Алан Лушников на международной выставке вооружений IDEX 2023 в Абу-Даби.

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Как отметил Лушников в беседе с ТАСС, оружие успешно выдержало государственные испытания.

«Ведется изготовление СВЧ в интересах заказчика. Конструкторской документации изделия присвоена литера "О1" для ведения серийного производства», — подчеркнул глава «Калашникова».

В ноябре прошлого года стало известно, что Минобороны РФ подписало контракты на поставку снайперских винтовок Чукавина. Какое количество оружия получат российские войска, не уточнялось.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:ПроизводствоОружиеКонцерн "калашников"
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