Кадыров заявил об отправке своих сыновей в зону спецоперации на Украине
Трое сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова в ближайшее время отправятся в зону спецоперации на Украине. Об этом сам глава республики сообщил в своем Telegram-канале.
По мнению Кадырова, несовершеннолетний возраст «не должен мешать обучению защитников Родины». Так, сыновьям политика Ахмату, Эли и Адаму 16, 15 и 14 лет соответственно.
«Но их военная подготовка началась еще давно, чуть ли не с малых лет. <...> Свои навыки Ахмат, Эли и Адам готовы применить в зоне СВО. И я не шучу. Пришло время показать себя в реальном бою, и это их стремление я только приветствую. Скоро они отправятся на передовую и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения», — написал Кадыров.
Глава Чечни отметил, что у «пустословов», утверждавших, что близкие Кадырова не принимают участия в спецоперации, «будет возможность выйти на позиции к парням и лично убедиться, что "Ахмат" - это сила».
Ранее глава Чеченской республики сообщил, что отправил на Украину еще одно подразделение бойцов, к отправке готовится другое боевое формирование, пишет «Свободная пресса».
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