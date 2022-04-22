Житель ЛНР попросил у Кадырова чеченский флаг
Глава Чечни Рамзан Кадыров в совём Telegram-канале заявил, что многие уроженцы Луганской Народной Республики (ЛНР) желают получить в подарок чеченский флаг.
Он опубликовал видео, на котором с такой просьбой к нему обратился пожилой житель посёлка Старая Краснянка ЛНР, пообещав хранить его и передать детям.
По словам Кадырова, подобные факты «лучше всего характеризуют отношение местного населения к нашим военнослужащим».
«Они искренне воспринимают их как победоносных освободителей... Поэтому и главный символ освободителей – государственный флаг – они готовы хранить как ценную реликвию, передавая ее из поколения в поколение», - добавил глава Чечни.
Ранее Кадыров в своём видеообращении рассказал о начале «конкретной» спецоперации на Украине с «конкретным результатом», сообщает RT.
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