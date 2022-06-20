Кадыров заявил об освобождении посёлка Тошковка в ЛНР
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале сообщил об освобождении посёлка Тошковка в Луганской народной республике (ЛНР).
Он разместил видеообращение, в котором об освобождении населённого пункта ему докладывает Герой России Замид Чалаев.
«Герой России Замид Чалаев, командующий подразделениями в Луганском направлении, отчитался об освобождении от нацистской нечисти населённого пункта Тошковка. Береги парней, Замид!», — написал Кадыров.
Ранее глава Чечни рассказал о том, что бойцам чеченских спецподразделений в освобожденном посёлке Врубовка сдалась в плен очередная группа украинских военнослужащих, сообщает «Свободная пресса».
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