Кадыров заявил об освобождении посёлка Тошковка в ЛНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале сообщил об освобождении посёлка Тошковка в Луганской народной республике (ЛНР).

Кадыров заявил о массированном наступлении в ЛНР

Он разместил видеообращение, в котором об освобождении населённого пункта ему докладывает Герой России Замид Чалаев.

«Герой России Замид Чалаев, командующий подразделениями в Луганском направлении, отчитался об освобождении от нацистской нечисти населённого пункта Тошковка. Береги парней, Замид!», — написал Кадыров.

Ранее глава Чечни рассказал о том, что бойцам чеченских спецподразделений в освобожденном посёлке Врубовка сдалась в плен очередная группа украинских военнослужащих, сообщает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Саид Царнаев
ТЕГИ:СпецоперацияЛНРРамзан Кадыров
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры