Кадыров заявил о взятии укрепточек ВСУ в районе Кременной

«В ходе наступательных действий спецназа "Ахмат" совместно с бойцами 4-й бригады 2-го армейского корпуса МО РФ и десантников ВДВ РФ обнаружены и взяты штурмом несколько укрепточек натовских бандитов и украинских нацистов», — написал политик в своем Telegram-канале.⠀

Кадыров подчеркнул, что девять представителей украинской Нацгвардии были ликвидированы. Один военнослужащий по имени Евгений сдался в плен российским подразделениям, пишет Газета.ру.

По словам главы Чечни, список украинских военнопленных ежедневно пополняется, отмечает телеканал «360».

