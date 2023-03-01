Кадыров заявил о взятии укрепточек ВСУ в районе Кременной
Российские военные взяли штурмом ряд укрепточек украинских сил в районе Кременной в Луганской народной республике. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«В ходе наступательных действий спецназа "Ахмат" совместно с бойцами 4-й бригады 2-го армейского корпуса МО РФ и десантников ВДВ РФ обнаружены и взяты штурмом несколько укрепточек натовских бандитов и украинских нацистов», — написал политик в своем Telegram-канале.⠀
Кадыров подчеркнул, что девять представителей украинской Нацгвардии были ликвидированы. Один военнослужащий по имени Евгений сдался в плен российским подразделениям, пишет Газета.ру.
По словам главы Чечни, список украинских военнопленных ежедневно пополняется, отмечает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+9 753 / сут.
Умерли
396 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+14 365 / сут.
- Французская L'Occitane продала российский бизнес с правом на обратный выкуп
- СМИ: ЧВК «Вагнер» разбила украинское подразделение имени Бориса Джонсона
- Кадыров заявил о взятии укрепточек ВСУ в районе Кременной
- В России изменились правила расчета потребления общедомовых ресурсов ЖКХ
- ЕС отверг вероятность смягчения санкций против России
- ФБР: причиной пандемии коронавируса стала утечка в Ухане
- СМИ: сотрудников украинских военкоматов отправили воевать
- Известный сейсмолог предсказал России «опустошительное землетрясение» в ближайшие дни
- Пентагон: США почти не учитывают риск эскалации при поставке оружия Украине
- В России изменились правила приготовления шашлыка на даче
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru