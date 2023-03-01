Кадыров заявил о взятии укрепточек ВСУ в районе Кременной

Российские военные взяли штурмом ряд укрепточек украинских сил в районе Кременной в Луганской народной республике. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Источник рассказал о продвижении российских войск в районе Кременной

«В ходе наступательных действий спецназа "Ахмат" совместно с бойцами 4-й бригады 2-го армейского корпуса МО РФ и десантников ВДВ РФ обнаружены и взяты штурмом несколько укрепточек натовских бандитов и украинских нацистов», — написал политик в своем Telegram-канале.⠀

Кадыров подчеркнул, что девять представителей украинской Нацгвардии были ликвидированы. Один военнослужащий по имени Евгений сдался в плен российским подразделениям, пишет Газета.ру.

По словам главы Чечни, список украинских военнопленных ежедневно пополняется, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:СпецоперацияЛНРРамзан Кадыров
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